Les Mancuniens ont limogé leur entraîneur Ole Gunnar Solskjaer le week-end dernier après avoir été battus 4-1 par Watford, et beaucoup pensent que le Norvégien a été laissé sur le banc d'Old Trafford aussi longtemps en raison de son statut de légende du club. "Ils parlent trop du passé", a déclaré Ibrahimovic au Guardian. "Quand je suis allé là-bas, j'ai dit 'je suis ici pour me concentrer sur le présent et pour faire ma propre histoire'.

Zlatan sans pitié avec Manchester United

"Mais quand vous en avez trop, cela devient comme une boucle. Vous devez penser au présent ou vous devriez aller dans un hôpital et nettoyer votre tête." Ibrahimovic n'a passé que deux saisons à United, mais il a joué un rôle important lorsque les Red Devils ont réussi à remporter la Coupe de la Ligue anglaise et l'Europa League sous la direction de José Mourinho. Ils n'ont plus remporté de trophée depuis. En revenant sur son passage en Angleterre, Ibrahimovic a laissé entendre que la qualité du jeu n'est pas aussi bonne que ce que beaucoup de gens croient. "La qualité est surfaite d'un point de vue technique", a ajouté Ibrahimovic. "Mais la Premier League a des qualités différentes - la vitesse, le rythme.