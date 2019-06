Les accusations de viol contre Ronaldo abandonnées !

Cristiano Ronaldo échappe au procès. Accusé de viol, la star portugaise a vu la plaignante retirer sa plainte et ainsi abandonner les poursuites qu’elle avait engagées contre le quintuple Ballon d’or. A en croire Bloomberg, qui révèle l’information, le procès a été "discrètement abandonné", un avis de retrait volontaire ayant été déposé le mois dernier à la cour de justice du Nevada à Las Vegas.

Kathryn Mayorga, une Américaine de 35 ans, avait porté plainte en septembre dernier, accusant Cristiano Ronaldo de l’avoir violée en juin 2009 dans un hôtel de Las Vegas puis d’avoir acheté son silence pour 375 000 dollars. C’est d’ailleurs ce versement, repéré dans les Football Leaks, qui avait permis au Spiegel de dévoiler l’affaire.

La tournée de la Juventus aux Etats-Unis avait été annulée

Si la star portugaise n’a pas manqué de nier les faits, évoquant "une fiction journalistique" et parlant au contraire d’une relation consentie, Kathryn Mayorga avait détaillé les faits dans une interview à l’hebdomadaire allemand, décrivant "un viol anal". Surtout l’avocat de la plaignante pouvait s’appuyer sur les déclarations de l’ancien Madrilène, qui avait en effet confié à la police qu’elle avait dit non et stop à plusieurs reprises.

Si Bloomberg n’en fait pas mention, un nouvel accord financier pourrait avoir été passé entre les deux parties afin d’éviter un procès à la star portugaise. L’annonce du procès avait d’ailleurs fait chuter de 15% le titre de la Juventus à la bourse et les champions d’Italie avaient annulé leur tournée aux Etats-Unis par crainte de voir leur attaquant être arrêté par la police.

Nani sur Ronaldo : "Cristiano continue d'être le meilleur du monde"