La promesse faite par Cristiano Ronaldo à ses fans

Cristiano Ronaldo a soufflé vendredi sa 36e bougie. À cette occasion, le Portugais s’est posé et a jeté un regard sur ses 20 ans de carrière professionnelle. Ce qu’il a vécu depuis ses débuts au Sporting jusqu’à ses exploits récents à la Juventus. En même temps, le quintuple Ballon d’Or s’est aussi projeté sur la suite. CR7 n’a pas donné d’indication concernant le moment où il comptait raccrocher les crampons, mais il reconnait qu’il se rapproche petit à petit de la fin.

« Alors que je fête mes 36 ans et mes 20 ans en tant que footballeur professionnel, je suis désolé de ne pas pouvoir vous promettre 20 ans de plus. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que tant que je continuerai, vous ne recevrez jamais moins de 100% de ma part! », a lâché le génie lusitanien. Des paroles qui ont de quoi rassurer ses innombrables fans à travers le monde.

Ronaldo remercie ses fans de première heure

L’ancien merengue a enchéri en disant que le soutien de ses admirateurs a été parmi les principaux moteurs durant sa carrière, notamment lors des passes difficiles qu’il a dû traverser. « De Madère à Lisbonne, de Lisbonne à Manchester, de Manchester à Madrid, de Madrid à Turim, mais surtout, du fond du cœur au monde ... j'ai donné tout ce que j'ai pu, je ne me suis jamais retenu et j'ai toujours essayé de fournir la meilleure version possible de moi. En retour, vous m'avez donné votre amour et votre admiration, votre présence et votre soutien inconditionnel. Et pour cela, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Je n’aurais pas pu me passer de vous ».

Ronaldo va donc continuer à donner du bonheur aux gens pendant encore quelques années. Ce qu’il fait d’ailleurs très bien cette saison, avec très prestations très convaincantes sous la tunique de la Juventus et un total de 22 buts marqués en 23 matches joués.