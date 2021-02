Juventus : Et si Ronaldo était prolongé jusqu'en 2023 ?

Grande vittoria di squadra! Abbiamo bisogno di questo spirito #finoallafine 🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/lNyV5hGE2n

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 2, 2021

Ronaldo et la Juventus sur la même longueur d'onde

Longtemps annoncé sur le départ, la roue a tourné pour Cristiano Ronaldo. La star de la Juventus excelle en Serie A. À tel point que d'après le média italien Tuttosport, la Vieille Dame veut le prolonger d'un an, soit jusqu'en 2023. Le Portugais serait alors âgé de 38 ans. Avec l'arrivée d'Andrea Pirlo au poste d'entraîneur, Ronaldo s'est senti à nouveau impliqué dans le projet de la Juventus. Et cela se voit dans ses statistiques. Depuis le début de la saison, l'attaquant a joué 23 matchs toutes compétitions confondues, et a marqué 22 buts. C'est l'une de ses meilleures saisons en première division italienne depuis son arrivée dans le club turinois en 2018. Et ce malgré les difficultés rencontrées par l'équipe, quatrième au classement pour le moment. Avec les bonnes performances du Portugais, la Juventus rêve encore du titre. Tout est possible.Désiré au PSG, le directeur sportif du club Leonardo n'a pas réussi à convaincre l'agent du quintuple ballon d'or, Jorge Mendes. Et Ronaldo se sent bien à Turin. De plus, si la Juventus venait à se séparer de son attaquant, elle le ferait uniquement pour des raisons financières et non pas en raison des prestations sportives du joueur, qui restent incroyables au vu de l'âge de Cristiano Ronaldo. Alors toujours selon Tuttosport, les deux parties semblent être sur la même longueur d'onde quant à une possible prolongation d'un an. Le contrat de Ronaldo prenant fin en juin 2022. De quoi faire rêver ses millions de fans qui redoutent tous le moment où Cristiano Ronaldo raccrochera les crampons définitivement. Même si pour le moment il n'y a rien d'officiel. Affaire à suivre.