Juventus: Matuidi ne regrette pas son départ du PSG 

Blaise Matuidi est heureux à la Juventus. Dans un entretien accordé au quotidien L'Equipe, l'international français est revenu sur sa situation chez les Bianconeri, mais également sur son départ du Paris Saint-Germain, club que le joueur de 32 ans a quitté en août 2017 pour rejoindre l'effectif de la Vieille Dame. Le champion du monde assure n'avoir aucun regret.

"Il ne faut pas vivre avec des regrets. La vie est faite de combats. Et moi, j’adore les combats, les défis. Les relever, c’est un kif. Aujourd’hui, je suis le plus heureux du monde. Je rappelle juste que j’aurais pu rester à Paris si je l’avais souhaité. Personne ne m’a mis un pistolet sur la tempe. Mais à partir du moment où tu sens qu’il n’y a plus forcément la confiance...", a déclaré l'ancien Troyen. Pour rappel, cette saison, en 42 matches disputés avec la Juve toutes compétitions confondues, l'ex-milieu de terrain de Saint-Étienne a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives.