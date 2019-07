Cristiano Ronaldo et Blaise Matuidi ont tous les deux repris l'entraînement avec la Juventus Turin ce samedi. Les deux joueurs sont d'abord passés par le centre médical pour les analyses de début de saison avant de prendre part à la séance avec le groupe. Très sollicité et acclamé par le public présent, CR7 a signé des autographes.

