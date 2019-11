C'est l'image forte de la rencontre entre la Juventus et l'AC Milan dimanche soir. Peu avant l'heure de jeu, alors que le score était encore de 0-0, Maurizio Sarri n'a pas hésité à faire sortir Cristiano Ronaldo pour lancer Paulo Dybala. Une décision qui n'a pas du tout ravi le quintuple Ballon d'or, lequel a filé directement au vestiaire avant, selon la Gazzetta dello Sport, de quitter le stade avant-même le coup de sifflet final.

Un comportement qui n'a pas du tout plu à Fabio Capello, le consultant de Sky Italia. "Cristiano est un grand champion, personne ne le conteste, mais il n'a dribblé personne depuis trois ans, a pesté l'ancien coach de la Juve et du Milan. En ce moment, il n'est pas à son meilleur niveau, c'est normal qu'il soit remplacé. Et ce n'est pas bien qu'il refuse de s'asseoir sur le banc et s'engueule avec Sarri. On doit se comporter comme un champion même lorsqu'on est remplacé, il doit respecter ses coéquipiers."

On doit remercier Ronaldo

La suite du match a donné raison à Sarri, puisque c'est Dybala qui a inscrit le but de la victoire pour la Vieille Dame. Et le technicien italien a apporté un éclairage intéressant sur la méforme relative de "CR7" (trois matches consécutifs sans but).

"On doit remercier Ronaldo parce qu'il a fait des sacrifices pour être sur le terrain ce soir alors qu'il est dans une situation difficile, a confié Sarri. Il a fait tout son possible pour jouer, mais j'ai vu qu'il n'était pas bien, et que c'était mieux de le faire sortir. Depuis un mois, il a ce petit problème au genou, il a pris un coup à l'entraînement, et son ligament collatéral a été touché. Quand il s'entraîne à haute intensité, ça créé un déséquilibre, il finit par compenser, et cela lui fait mal au mollet ou à la cuisse. Cela affecte ses performances, et il n'est pas au mieux en ce moment." Ronaldo va maintenant quitter Turin pour rejoindre la sélection portugaise, qui doit affronter la Lituanie et le Luxembourg en éliminatoires de l'Euro 2020.



Ronaldo contrarié ? Sarri en est ravi !