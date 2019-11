D'un point de vue purement comptable, la soirée de dimanche a été bonne pour la Juventus. Face à une solide formation de l'AC Milan, accrocheuse et même menaçante pour le gardien de but Wojciech Szczesny, le tenant du titre est parvenu à empocher les trois points, grâce à un court succès (1-0) qui lui permet de surcroît de retrouver le fauteuil de leader au terme de la 12e journée, au détriment de l'Inter Milan. Seulement voilà, juste avant la trêve internationale, Maurizio Sarri se retrouve avec deux épines enfoncées dans le pied, l'une un peu plus profondément que l'autre.

Le premier problème, plus superficiel, concerne Blaise Matuidi. Le précieux milieu de terrain français, encore omniprésent tant défensivement qu'offensivement face aux Rossoneri, a été contraint de sortir prématurément (70e), la faute à une blessure au niveau de l'abdomen. L'entraîneur de la Vieille Dame, comme Didier Deschamps par ailleurs dans l'optique des deux prochaines échéances des Bleus (14 et 17 novembre), a sans doute hâte de savoir de quoi il retourne pour le joueur formé à Troyes. L'autre souci de Sarri se nomme Cristiano Ronaldo, et est forcément bien plus handicapant...

La star sort furieuse

Il y a quatre jours, le successeur de Massimiliano Allegri avait pris le risque de sortir le Portugais, lors de la victoire (1-2) obtenue mercredi dernier en Ligue des champions sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. "Sur une accélération, j’ai vu un mouvement que je n’aimais pas et je l’ai sorti", s'était-il justifié après coup, comme pour éteindre un possible incendie. Dans la foulée, le quintuple Ballon d'or n'a pas réussi à s'entraîner normalement sur la suite de la semaine, et le doute a longtemps plané quant à sa participation à la rencontre de ce dimanche, contre l'AC Milan. CR7 était pourtant titulaire, associé à Gonzalo Higuain. Mais l'ex-Merengue a été rappelé sur le banc de touche dès la 55e minute de jeu, remplacé par un Paulo Dybala qui revêtira quelques minutes plus tard le costume du buteur décisif (77e).

Sauf que Cristiano Ronaldo n'est pas retourné sur le banc de touche une fois sorti du terrain. La star est rentrée directement aux vestiaires, sans prendre le temps de saluer personne, ni son entraîneur, ni ses partenaires. Maurizio Sarri a donc pris le risque de sortir, deux fois consécutivement, un joueur que Zinedine Zidane avait mis plusieurs semaines à convaincre de la nécessité, les années passant, de faire l'impasse sur certaines rencontres ou sur certains bouts de matches. Le boulimique Turinois semble avoir beaucoup de mal s'y faire...