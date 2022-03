Juventus : Agnelli défend à nouveau la Superligue

Après les remarques cinglantes de Javier Tebas, le président de la Liga, et d'Aleksander Ceferin, plus tôt dans la journée, Agnelli a répondu. Jordi Archs de Mundo Deportivo a cité les mots d'Agnelli : "La Superligue n'a pas échoué." La Juventus Turin, le Real Madrid et le FC Barcelone sont les seuls clubs qui restent publiquement en faveur du projet et qui se sont creusés les méninges à ce sujet. Ceferin a critiqué le trio pour avoir tenté de se relancer pendant une guerre, faisant référence à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Agnelli défend son projet

"Ils étaient parfaitement conscients du fait que je travaillais sur ce dossier en tant que président de la Juventus", a assuré Agnelli, qualifiant également l'UEFA d'organisation "monopolistique." "À mon avis, le football a besoin d'une réforme urgente. Le compromis n'est plus une option, nous avons besoin d'une réforme plus profonde. Une organisation monopolistique est-elle capable de diriger une entreprise comme le football ? Je ne le pense pas", a poursuivi M. Agnelli.