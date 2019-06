Fiorentina: Un milliardaire américain rachète le club

Rocco B. Commisso, un milliardaire américain d’origine italienne, a racheté la Fiorentina, jeudi. Né en Calabre et arrivé à l’âge de 12 ans à New York, l’homme d’affaires de 69 ans avait été tout proche de s’offrir l’AC Milan il y a un an.

Il est le fondateur de Mediacom, société de télévision par câble aux États-Unis, et a racheté le New York Cosmos en 2017. Le club de la Florence était détenu par la famille Della Valle depuis 2002 et la transaction s’élèverait à 160 millions d’euros, indique Reuters.

Pour rappel, la Viola d'Alban Lafont s'est sauvée à la dernière journée de Serie A