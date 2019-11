De Ligt se fait pardonner

C'est ce qu'on appelle choisir son moment. C'est peu dire qu'affirmer que Matthijs de Ligt a connu des débuts difficiles avec la Vieille Dame. Propulsé titulaire dans la défense centrale du champion d'Italie avec la grave blessure de Giorgio Chiellini, le défenseur de 20 ans n'a pas convaincu lors de ses premières sorties. Mais celui qui a été recruté à prix d'or durant l'été a bien aidé la Juventus à remporte le derby sur la pelouse du Torino (0-1), ce samedi lors de la 11e journée de Serie A.

Il est surtout reproché à Matthijs de Ligt, parfois dépassé en défense, d'avoir concédé plusieurs penaltys depuis le début de la saison. Son entraîneur a réclamé de la patience concernant sa pépite. Mais l'ancien de l'Ajax a bien failli récidiver en première période. Sa main dans les 5,50 mètres n'a été signalée ni par l'arbitre ni par la VAR... Et finalement, l'histoire a été belle puisque le Néerlandais a inscrit l'unique but de la rencontre (70e). Une volée du pied droit réussie à bout portant sur une remise de Gonzalo Higuain, entré en jeu un peu plus tôt.

Dans pareilles circonstances, sa première réalisation avec la Vieille Dame n'a rien d'anodine, notamment auprès des supporters. Surtout que l'Inter avait mis la pression un peu plus tôt en l'emportant sur le fil à Bologne grâce au doublé de Romelu Lukaku (1-2). La formation de Maurizio Sarri, qui remporte ainsi son premier derby, reprend un point d'avance en tête du championnat. Côté français, Adrien Rabiot était suspendu, Blaise Matuidi a disputé l'intégralité de la rencontre. Le milieu tricolore a bien félicité le héros du match, qui s'est peut-être enfin rassuré.