Coupe d'Italie : L'AC Milan balaye la Lazio avec un doublé de Giroud

L'AC Milan ne lâche rien. Vainqueur de l'Inter Milan samedi lors du derby avec un doublé d'Olivier Giroud (1-2), le club lombard disputait une nouvelle échéance importante ce mercredi soir, avec un quart de finale de Coupe d'Italie contre la Lazio Rome. Sans Zlatan Ibrahimovic, toujours gêné par sa douleur à un tendon d'Achille, les locaux se sont amusés contre une formation de Maurizio Sarri bien pâle malgré les titularisations de Milinković-Savic et Ciro Immobile. Le match a mis près de 24 minutes à vraiment démarrer mais l'ouverture du score de Rafael Leão, trouvé entre les lignes par une superbe passe d'Alessio Romagnoli, a enclenché le festival du Milan.

Giroud ovationné par San Siro lors de sa sortie

Déjà très à son avantage lors du derby samedi, Olivier Giroud a confirmé sa dynamique avec un nouveau doublé en l'espace de seulement 5 minutes. D'abord à la 41ème, l'attaquant français s'est trouvé au bon endroit au bon moment afin de conclure l'offrande délivrée par Leão. Ensuite, juste avant la mi-temps, il a profité du centre parfait de son compatriote Théo Hernandez pour de nouveau marquer sur une action similaire à celle de son premier but (46ème). En une mi-temps, Milan avait déjà accompli sa part du travail contre une Lazio d'une impuissance totale.



Au retour des vestiaires, Sarri a tenté d'impulser un nouvel élan à son équipe avec les entrées de Pedro et Luis Alberto. Avec le pied plus fréquemment sur le ballon, le sixième de Serie A a pu, au moins, se rapprocher du but gardé par Mike Maignan. Pedro a notamment trouvé les gants du portier tricolore suite à une tentative individuelle (56ème). Giroud a lui cédé sa place à Ante Rebic sous l'ovation de San Siro avec la satisfaction du travail bien fait à l'heure de jeu. Sans trop souffrir, Milan s'est montré en capacité de gérer son avance, ajoutant même un quatrième but grâce au tir de Franck Kessié consécutif à un coup franc de Daniel Maldini (79ème). En demi-finales de la compétition, l'AC Milan, qui n'a plus gagné la Coupe d'Italie depuis la saison 2002-2003, retrouvera son rival de l'Inter Milan pour des oppositions en aller-retour. Juventus - Sassuolo et Atalanta - Fiorentina se dérouleront jeudi soir en conclusion des quarts de finales.