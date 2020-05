Actuel entraîneur d'Everton, Carlo Ancelotti a vu sa vision du football connaître des changements durant sa carrière. Lors de son époque à la tête de la Juventus Turin (1999 - 2001), il a dirigé Zinedine Zidane. Ce fût une vraie découverte pour lui comme il l'a expliqué lors d'un entretien accordé à Sky Sports.

Zidane, un cas unique pour Ancelotti

« Avec Zidane, j'ai essayé de changer mon idée du système. Zidane est le premier joueur qui m'a donné la possibilité de changer le système et de jouer d'une manière différente. Donc, quand j'ai eu Zidane, la première année à la Juventus, j'ai joué avec un système en 3-4-1-2, avec Del Piero et Inzaghi devant et Zidane un peu derrière. La deuxième année, j'ai joué avec avec quatre joueurs derrière, mais en gardant deux attaquants devant et un numéro 10 comme Zidane », a-t-il indiqué.

« Il a changé mon idée du football, j'étais tellement concentré sur le 4-4-2 et après avec lui, j'ai changé, je voulais le mettre dans la meilleure position pour qu'il soit plus à l'aise sur le terrain », a enchaîné Ancelotti. Par la suite, Ancelotti a eu Zidane comme entraîneur adjoint au Real Madrid. Ensemble, ils ont remporté la Ligue des Champions en 2014.