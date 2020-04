Zidane, Duncan, Varane : Les 25 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

2006 : Zidane va s'en aller



Le 25 avril 2006, Zinedine Zidane annonce qu’il mettra un terme à sa carrière après la Coupe du Monde 2006 qui se déroulera en Allemagne.

Naissances

Joël Abati (handball) né en 1970

Cadre de l’équipe de France de handball pendant les années 90-2000 Joël Abati est champion olympique en 2008 et double champion du monde (2001 et 2009). Il remporte aussi le championnat d’Europe en 2006.



Tim Duncan (basketball) né en 1976



Tim Duncan joue pendant 19 saisons dans l’équipe de NBA des Spurs de San Antonio avec laquelle il remporte cinq titres de champion. Double MVP de saison régulière (2002 et 2003), Duncan est sélectionné à 15 reprises pour le All Star Game. Il est considéré comme l’un des meilleurs ailiers forts de l’histoire.



Raphaël Varane (football) né en 1993



Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Raphaël Varane est depuis presque dix ans l’un des cadres des Bleus. Formé au RC Lens, le défenseur central évolue depuis 2011 au Real Madrid. Au sein du club espagnol, le Français a remporté quatre Ligues des Champions (2014, 2016, 2017, 2018) et deux titres de champion d’Espagne (2012 et 2017).

Décès :

Tito Vilanova (football) décédé en 2014



Joueur à la carrière modeste, Tito Vilanova s’est fait connaître en étant tout d’abord l’adjoint de Pep Guardiola au FC Barcelone de 2007 à 2012. Lors du départ de ce dernier, Vilanova le remplace et prend la tête du Barça pour la saison 2012-2013. Il remporte le titre de champion d’Espagne en 2013 mais doit quitter son poste à la suite d’un cancer de la glande parotide qu'il tente de combattre depuis plusieurs années. Tito Vilanova s’éteint le 25 avril 2014, à 45 ans, des suites de sa maladie.