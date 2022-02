AC Milan : Privé d'Ibrahimovic, Pioli encense Giroud

Giroud, un joueur "précieux" selon Pioli

Ils ont un très bon entraîneur et des joueurs de qualité. Leur secteur offensif est impressionnant avec Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson et Pedro. Du Haut niveau. Nous devrons être concentrés et bien défendre en essayant de trouver la bonne occasion de leur créer des problèmes", a jugé Pioli à propos de la Lazio Rome de Maurizio Sarri.

Pour Zlatan Ibrahimovic, il faudra encore patienter. Gêné par une douleur à un tendon d'Achille et sorti le 23 janvier dernier lors du nul entre l'AC Milan et la Juventus Turin (0-0), l'attaquant de 40 ans est forfait pour le quart de finale de Coupe d'Italie, prévu mercredi soir à San Siro contre la Lazio Rome (21 heures). Ce mardi, Stefano Pioli a officialisé la nouvelle avec une analogie au sujet de son attaquant :, a-t-il affirmé au micro de Mediaset.Olivier Giroud, pendant ce temps, a démontré sa capacité à répondre aux attentes de son entraîneur. Titularisé lors du derby contre l'Inter Milan samedi, l'international français, auteur d'un doublé, a permis à son équipe de renverser le match pour finalement s'imposer (1-2)., a analysé le natif de Parme. Revenu à la hauteur de Naples et à seulement 1 point de l'Inter en Serie A, l'AC Milan nourrit de grandes ambitions en Coupe d'Italie, avec l'objectif d'une victoire finale, d'autant que le dernier sacre du club lombard dans l'épreuve remonte à la saison 2002-2003. "