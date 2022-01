AC Milan : De hautes ambitions pour Ibrahimovic ?

"Je ne suis pas encore prêt à fumer le cigare"

. Menant l'attaque de l'AC Milan avec brio cette saison encore, Zlatan Ibrahimovic (40 ans) est un joueur providentiel dans la formation entraînée par Stefano Pioli. Au sein du troisième de Serie A, le natif de Malmö a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 14 matchs de Championnat d'Italie. Celui qui a dû sortir sur blessure face à la Juventus Turin le 23 janvier dernier en étant remplacé par Olivier Giroud n'en garderait pas moins des ambitions élevées, à en croire les informations dévoilées par la Gazzetta dello Sport.En fin de contrat en juin 2022 avec l'AC Milan, Ibrahimovic désirerait prolonger son bail d'une année supplémentaire, jusqu'en 2023 selon le média transalpin. "Je veux jouer le plus longtemps possible, tant que j’ai cette adrénaline. Mettons la pression sur Milan pour qu’il me prolonge et je jouerai pour eux à vie. J’ai toujours des objectifs à atteindre et je veux gagner un autre Scudetto", avait-il expliqué en décembre dernier. Dans les colonnes de L'Equipe, juste avant le match face à la Juve, Ibra avait confié ses ambitions de durer encore : "Normalement, à 40 ans, tu es à la maison, tu t'allumes un cigare et tu es satisfait de la carrière que tu as faite.. Fort de ses 62 buts en 120 sélections, il possède une expérience conséquente du plus haut niveau. Toutefois, il avait dû renoncer à l'Euro 2021 pour cause d'une blessure au genou. Alors que la Suède disputera les barrages afin de se qualifier pour le tournoi, l'attaquant sera suspendu pour la demi-finale face à République tchèque, le 24 mars. Si ses partenaires parviennent à faire le travail sans lui, il pourrait effectuer son retour dans l'optique d'une éventuelle finale face au vainqueur du match opposant la Russie à la Pologne.