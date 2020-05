XV de France : Un match contre les Blacks à l’automne ?

Nul ne sait quand le rugby international pourra reprendre normalement après la pandémie de coronavirus, mais si jamais la situation sanitaire s’améliore considérablement, le XV de France pourrait avoir beaucoup de travail à l’automne. En effet, trois matchs sont déjà prévus en novembre contre la Géorgie (à St-Etienne), l’Australie (au Stade de France) et l’Afrique du Sud (au Stade France) dans le cadre de la traditionnelle Tournée d’automne.

Mais selon L’Equipe de ce samedi, le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte souhaiterait ajouter quatre dates internationales dans le calendrier, au mois d’octobre. Cela permettrait de jouer le match du Tournoi des 6 Nations contre l’Irlande, reporté en raison de la pandémie de coronavirus, mais aussi les deux matchs contre l’Argentine, où les Bleus devaient se rendre en juillet dans le cadre de la tournée d’été. Une Tournée qui a de très grandes chances d’être annulée.

Les Blacks veulent jouer les Bleus



Mais en plus, toujours d'après le quotidien sportif, la France pourrait affronter la Nouvelle-Zélande, car les All Blacks auraient sollicité la FFR pour organiser un test-match à l’automne. Ce qui ferait donc sept matchs en deux mois !

Mais tout cela s’annonce très compliqué à organiser. Tout d’abord car l’EPCR envisage de faire disputer les finales de Coupes d’Europe le week-end du 16-17 octobre, à l’Orange Vélodrome de Marseille, et que cela pourrait concerner un ou plusieurs clubs français (Toulouse, Clermont et le Racing 92 sont qualifiés pour les quarts de finale de Champions Cup, et Toulon, Castres et Bordeaux-Bègles pour les quarts de finale de Challenge Cup). Mais surtout, World Rugby n’oblige les clubs à libérer les joueurs que pour trois dates à l’automne. Les négociations s’annoncent donc tendues !