XV de France : La porte est ouverte pour une rotation selon Fabien Galthié

S’achemine-t-on vers une solution de compromis ? Depuis que World Rugby a confirmé, le 3à juillet dernier, l’extension de la fenêtre internationale d’automne à sept semaines et six matchs, une levée de bouclier des clubs a lancé un conflit avec la Fédération Française de rugby sur la mise à disposition des internationaux. Alors que Fabien Galthié et Bernard Laporte ont confirmé leur volonté de jouer six matchs comme prévu par l’instance internationale, les clubs ont proposé un maximum de cinq rencontres pour le XV de France, sachant que le Top 14 ne va pas faire relâche dans la même période sauf lors de l'avant-dernier week-end de novembre. Mais, alors que les positions semblaient figées, il semble que Fabien Galthié soit prêt à mettre de l’eau dans son vin. En tout cas, présent à Sabres ce mardi pour encadrer un stage avec des jeunes joueurs, l’entraîneur des Bleus a fait un pas vers les clubs.

Galthié : « On n’est pas sélectionné parce qu’on tourne »

S’il a clairement confirmé ne pas être favorable à une rotation continue de son effectif, Fabien Galthié a toutefois mis en avant l’idée d’effectuer ponctuellement des changements dans sa composition. « Le joueur qui va jouer pour l'équipe de France, ce sera le meilleur joueur à l'instant T. Est-ce que c'est clair ? Ça veut dire qu'un joueur peut jouer quatre matchs, on peut considérer qu'il va être fatigué et qu'il faut en mettre un autre plus frais, plus disponible physiquement, psychiquement, résume l’entraîneur du XV de France dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Et on va considérer que ce joueur-là, à l'instant T, va être plus performant que celui qui a enchaîné quatre ou cinq matchs. C'est comme cela qu'il faut poser le problème et ne pas dire ‘On tourne’. On n'est pas sélectionné parce qu'on tourne. On est sélectionné parce que l'on est le meilleur joueur de l'équipe de France à l'instant T. »

Galthié : « Nous sommes certains d'avoir 42 joueurs pour travailler »

Pour justifier son point de vue, Fabien Galthié a assuré qu’il comptait renouveler son équipe pour le match face à l’Irlande initialement prévu le 14 mars, une semaine après la défaite en Ecosse. « Ce n'était pas une rotation parce qu'on faisait tourner, mais une rotation parce qu'on considérait que les joueurs qu'on allait faire rentrer allaient être plus performants », confirme l’ancien demi de mêlée international. Pour la tournée d’automne, Fabien Galthié devrait pouvoir compter sur 42 joueurs. Mais si l’accord trouvé pour le Tournoi des 6 Nations ne devait pas être renouvelé... l’entraîneur des Bleus est prêt à tout. « Nous sommes certains d'avoir 42 joueurs pour travailler. Mais ils ne viendront peut-être pas tous du Top 14, ajoute-t-il World Rugby a ouvert une fenêtre internationale qui commence le 24 octobre et qui se termine le 5 décembre. On a beaucoup de pistes. On a commencé à travailler sur plusieurs scénarios et ce qu'on peut appeler la moins mauvaise solution pour nous. On est prêt à s'adapter. » Fabien Galthié a également assuré que 66 joueurs avaient « reçu un dossier avec des questions sur lesquelles ils doivent travailler pour préparer les entretiens qu'ils auront avec le staff dans les clubs ». Un groupe qui n’aura qu’un objectif, battre l’Irlande le 31 octobre prochain pour offrir au XV de France un premier 6 Nations depuis 2010.