XV de France (F) : Le staff revu et corrigé avec Darracq nommé sélectionneur-entraîneur

Dans le cadre de la réorganisation du staff en vue de la Coupe du Monde, la FFR nomme Thomas Darracq, sélectionneur-entraîneur du #XVdeFrance Féminin

Notre communiqué 👇https://t.co/FKrsqGYA6m



— France Rugby (@FranceRugby) May 31, 2022

Darracq pourra compter sur Mignot et Ortiz

Le courroux de Bernard Laporte n’a pas été sans conséquences. Mécontent de la défaite des Bleues face à l’Angleterre en clôture du Tournoi des 6 Nations à la fin du mois d’avril, le président de la Fédération Française de rugby a été entendu. En effet, le staff du XV de France féminin a été remodelé à quatre mois de l’entrée en lice des Bleues dans la Coupe du Monde, face à l’Afrique du Sud sur la pelouse de l’Eden Park d’Auckland. Un mouvement qui avait démarré dès la mi-mai avec la mise à l’écart de Samuel Cherouk, entraîneur en charge de la conquête et des tâches spécifiques, et de Stéphane Eymard, dont le champ de compétences était lié à l’attaque. Alors qu’Annick Hayraud a été confirmée dans ses fonctions de manager du XV de France féminin, Thomas Darracq voit les siennes être élargies.En effet, arrivé dans le staff tricolore en juillet 2021 dans un rôle de responsable sportif, l’ancien entraîneur des équipes de jeunes d’Agen a été nommé sélectionneur-entraîneur du XV de France féminin. Annick Hayraud sera à ses côtés pour diriger les Bleues « Je tiens à remercier chaleureusement la Fédération Française de rugby pour sa confiance, a déclaré l’intéressé dans un communiqué. Nous avons l’ambition de voir réussir l’équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde et de construire à terme une équipe en capacité d’égaler les meilleures nations mondiales. » Entraîneur adjoint dans le staff précédent, David Ortiz va apporter son expérience à Thomas Darracq, tout comme l’ancienne capitaine des Bleues Gaëlle Mignot. « Ils apporteront leur expérience, leur savoir-faire et l'énergie nécessaire à la réussite de ce projet », a déclaré le sélectionneur-entraîneur du XV de France féminin.