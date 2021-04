XV de France : Deux matchs de préparation à la Coupe du Monde 2023 organisés en province

L’équipe de France va voir du pays à l’automne 2023. Alors que le XV de France va disputer ses matchs de poule de la prochaine Coupe du Monde au Stade de France, pour l’ouverture face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre 2023, puis à Lille le 14 septembre, Marseille le 21 septembre et Lyon le 6 octobre, deux autres stades de province accueilleront les joueurs de Fabien Galthié. En effet, la Fédération Française de rugby a confirmé ce vendredi, à la suite d’une réunion de son Bureau Fédéral, que le XV de France jouerait trois matchs de préparation en vue de « son » Mondial. Après avoir accueilli une large victoire des Bleus le 24 novembre 2001, le Stade Geoffroy-Guichard se mettra en mode Coupe du Monde à l’occasion du premier match de préparation des Bleus, d’ores-et-déjà prévu pour le samedi 12 août 2023.

La dernière répétition au Stade de France

Pour leur deuxième sortie préparatoire à la Coupe du Monde, les joueurs du XV de France retrouveront le samedi 19 août 2023 la pelouse du Stade de la Beaujoire, à Nantes, pour la première fois depuis novembre 2010 et, là-aussi, un succès face à la sélection fidjienne. Une rencontre qui préfigurera les quatre organisées en Loire-Atlantique durant la compétition. Enfin, pour conclure cette période de rodage, c’est sur la pelouse du Stade de France que les Bleus répèteront pour la dernière fois leur gamme le samedi 26 août 2023. Au sortir de ces trois matchs, le XV de France aura deux dernières semaines pour finaliser sa préparation avant de défier les All Blacks à Saint-Denis, pour un match d’ouverture attendu comme rarement dans l’histoire de la Coupe du Monde. Une rencontre qui devrait donner le « la » des huit semaines de compétition qui mèneront à la finale, toujours sur la pelouse de l’enceinte dionysienne.