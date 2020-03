Coronavirus : Le match Pays de Galles - Ecosse est lui aussi reporté

MATCH POSTPONED | WRU have confirmed Guinness Six Nations match between Scotland and Wales has been postponed in light of the evolving Coronavirus (Covid-19) situation.

Hogg remercie les supporters



“Thank you very much and take care”

Il ne restait plus que lui. Des trois matchs au programme de la 5eme et dernière journée du Tournoi des 6 Nations, seul celui entre le pays de Galles et l'Ecosse, prévu samedi après-midi (16h15) à Cardiff, semblait parti pour se disputer en dépit de la pandémie de coronavirus. Vendredi matin, la Fédération gallois avait même encore assuré que la rencontre, déjà maintenue la veille, aurait bien lieu. La composition des deux XV de départ avait d'ailleurs été dévoilée par les deux sélectionneurs respectifs alors que les deux autres matchs au programme, Italie - Angleterre et France - Irlande, tous deux décisifs pour la victoire finale, avaient, eux, été reportés (à octobre prochain) depuis un moment.Comme les deux autres, le match est reporté, et ce « dans l'intérêt des supporters, des joueurs et du personnel ».Après l'annonce du report officiel de la rencontre, le capitaine du XV du Chardon Stuart Hogg a remercié sur Twitter les supporters écossais pour leur soutien des dernières semaines et les a invités à prendre soin d'eux, sans nier au passage que cette décision avait été difficile à encaisser pour lui comme pour ses coéquipiers.