Pro D2 (J17, match en retard) : Béziers toujours à l'aise à domicile

Quel match d'Uruty !

PRO D2 / 17EME JOURNEE

Jeudi 13 janvier 2022

Vendredi 14 janvier 2022

Jeudi 17 mars 2022

Et de six pour Béziers ! Les Biterrois ont décroché une sixième victoire de suite dans leur antre de Raoul-Barrière, en disposant de Montauban dans un match en retard de la 17eme journée de Pro D2, qui avait été reporté en raison de cas de covid. L'ASBH s'est imposée 33-21 et peut toujours croire à la phase finale. Si Romain Uruty et Jérôme Bosviel s'étaient répondu au pied en début de match (6-6, 23eme),Le talonneur s'est donc retrouvé au début et à la conclusion de cet essai (13-6, 33emee). Uruty a ajouté une nouvelle pénalité et les Biterrois ont donc rejoint les vestiaires en menant 16-6. Et c'est ce même Uruty qui a marqué le deuxième essai de son équipe sept minutes après la reprise, au terme d'une belle action collective côté droit. L'ouvreur a lui même transformé et a donné une belle avance à l'USBH (23-6, 57eme).Cependant, les Montalbanais n'ont pas lâché et ont fini par marquer à leur tour, à la 54eme, par Nikola Matawalu qui a tendu le bras sur la ligne après un long temps de jeu (26-13). Béziers a répliqué un quart d'heure plus tard, avec un Uruty décidément dans tous les bons coups, qui a trouvé Maxime Espeut d'un superbe coup de pied du milieu de terrain vers les 22 adverses (33-16). A six minutes de la fin Montauban a réduit l'écart par Simon Augry, qui a surgi pour aller marquer dans le coin gauche après une touche et un ballon porté (33-21), mais il était trop tard pour espérer mieux, et c'est donc une dixième défaite cette saison pour l'USM. Suite à ce match en retard, Montauban reste septième à trois points de la sixième place qualificative pour la phase finale à six journées de la fin, avant de recevoir Agen (12eme) le 1er avril.Narbonne -: 24-26- Mont-de-Marsan : 27-6- Aurillac : 31-6Grenoble -: 10-25- Rouen : 32-29Bourg-en-Bresse - Provence : 24-24Carcassonne -: 13-32- Montauban : 33-21