Erik Ten Hag souhaite rester à Manchester United et le coach du club mancunien l'a fait savoir. Tandis que son équipe vit une belle saison, étant à la 3e place de Premier League avec cinq points de retard sur Arsenal, leader, le coach néerlandais a redonné de l'allant aux Red Devils. Après une dernière saison difficile pour United, avec Ralf Rangnick à la tête de l'équipe, le club revit et cela est notamment du au travail de Ten Hag. L'ancien coach de l'Ajax Amsterdam s'est imposé aux yeux de ses joueurs et de ses supporters et il a pris la parole concernant la suite de son aventure dans le Nord de l'Angleterre. Il a bien fait comprendre qu'il veut rester à United.

"Jaime être ici"

"J'aime être ici à Manchester United et je voudrais remercier les fans pour leur confiance. Je vais tout donner pour être aussi bon que possible pour ce club", a confié le coach néerlandais concernant la suite avec Manchester United et comme relayé par Fabrizio Romano. Ten Hag fait comprendre qu'il veut rester au sein du club mancunien, lui qui est aussi toujours en course en Ligue Europa avec un barrage retour face au FC Barcelone jeudi soir (2-2 à l'aller en Catalogne).