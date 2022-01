Thomas Muller vers un départ du Bayern !

La légende du Bayern Munich et de l'Allemagne, Thomas Müller, pourrait être transféré en Angleterre, Everton et Newcastle United ayant fait des offres pour le joueur de 33 ans. Müller n'a plus que 18 mois à tirer de son contrat à l'Allianz Arena, où il a gagné tout ce qu'il y a à gagner. Le journal allemand SportBild estime que les Toffees et les Toon sont intéressés par son transfert en Angleterre, alors qu'il arrive au crépuscule de sa carrière.

Newcastle surveille Muller

Les deux équipes ont certainement besoin de renforts offensifs, Everton étant privé de Dominic Calvert-Lewin pendant une grande partie de la saison et Newcastle de Callum Wilson. Newcastle serait sur le point de recruter Bruno Guimaraes en provenance de Lyon, et l'arrivée de Müller augmenterait certainement sa force en profondeur dans les zones offensives. Everton n'a toujours pas trouvé de manager pour remplacer Rafa Benitez, et tout transfert de Müller devrait être approuvé par la hiérarchie du club.