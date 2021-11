Premier League : Tottenham offre une première victoire à Conte

6 - Tottenham est devenue la 1ère équipe à enchaîner 6 mi-temps consécutives sans le moindre tir cadré en Premier League depuis qu'Opta analyse ces données (2003/04). Déprime. #TOTLEE pic.twitter.com/dEx6qj4ZAW

— OptaJean (@OptaJean) November 21, 2021

Première victoire en Premier League pour Antonio Conte. Dans l'urgence, le nouvel entraîneur de Tottenham n'avait pu qu'enchaîner, il y a deux semaines, une victoire en Ligue Europa Conférence devant le Vitesse Arnhem (3-2) puis un nul arraché à Everton (0-0). Au retour de la trêve internationale, ses Spurs n'ont pas été transcendants à domicile contre Leeds, mais ils ont eu le mérite d'aller chercher les trois points (2-1) alors que la situation était bien mal embarquée. Les joueurs de Marcelo Bielsa étaient ainsi mieux lancés, auteurs d'une ouverture du score plutôt méritée en toute fin de première période par Daniel James (44eme). Après la pause, Harry Kane manquait immédiatement l'égalisation (46eme) et Hugo Llloris devait sortir une vraie belle parade face à Daniel James, encore (47eme).Mais Tottenham s'est accroché, revenant d'abord par Hojbjerg (1-1, 58eme) avant de forcer la décision par Reguilon (2-1, 69eme). En retard sur la possession, les tirs et les corners, les Londoniens ont bel et bien gagné, portés par la grinta de leur nouveau coach italien qui n'a cessé de haranguer la foule dans les derniers instants. "On a changé ce qu'il fallait en seconde période, se satisfait l'ancien technicien de Chelsea (pour Sky Sports). J'ai dit aux joueurs que c'était un point de départ, si on veut construire dessus. Peut-être que c'était bien de prendre ce but à la dernière minute avant la pause, à la mi-temps ils m'ont montré qu'ils pouvaient gagner. On mérite de l'emporter, on a joué un football attractif. Nous voulons tout changer." L'ère Antonio Conte est ouverte.