Officiellement, Ole Gunnar Solskjaer n’est pas (encore) sur la sellette du côté de Manchester United. Mais les Red Devils vont mal, très mal et le coach norvégien est en première ligne. Après avoir fait des choix forts durant le mercato estival, en privilégiant les joueurs formés au club, il n’a visiblement pas réussi à créer un collectif capable d’enchaîner les victoires. La 3e défaite en Premier League à Newcastle (1-0) a relégué MU à 15 points de Liverpool, le leader et prochain adversaire…

En coulisses, les dirigeants auraient néanmoins ciblé l’éventuel successeur de Solskjaer si les résultats de l’équipe ne s’améliorent pas. Selon The Sun, il s’agit de Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus en mai dernier et qui a tout le talent pour diriger un club aussi prestigieux que Manchester United. D’autres noms circuleraient: d'abord des entraîneurs encore en poste comme Mauricio Pochettino (Tottenham), Brendan Rodgers (Leicester) et Erik Ten Hag (Ajax) ainsi que trois techniciens français, Arsène Wenger, Laurent Blanc et Zinédine Zidane.

Enfin, The Telegraph liste des "outsiders", tous basés en Angleterre: Eddie Howe (Bournemouth), Nuno Espirito Santo (Wolverhampton), Roy Keane (sans club) et un certain... Marcelo Bielsa (Leeds) ! Il y a très peu de chance de voir "El Loco" claquer la porte des Whites, où il est adulé par les fans depuis la saison dernière (et ce même après l’échec lors des playoffs pour la montée en PL). Mais, assurément, la philosophie de jeu du coach argentin réveillerait ce MU devenu si moribond depuis le départ de Sir Alex Ferguson.