Man Utd, c'est de pire en pire

Pour Ole Gunnar Solskjaer, c’est (déjà) l’heure de rendre des comptes. Deux mois de compétition permettent de l'affirmer: Manchester United est une bien médiocre équipe. Si les absences pèsent lourd, notamment celle d’un Paul Pogba essentiel dans le jeu, force est de constater que le coach norvégien, qui a eu les clés du recrutement à l’intersaison, a été incapable de créer un collectif susceptible d’assumer le statut du club mancunien.

Dimanche, MU a perdu pour la 3e fois en 8 journées de Premier League, lors de son déplacement à Newcastle (1-0). Les Red Devils restaient sur une défaite à West Ham (2-0) et un nul contre Arsenal (1-1) lundi - mais aussi un 0-0 sans aucun tir cadré à Alkmaar, jeudi en Ligue Europa. Ils se retrouvent en position délicate au classement, à la 12e place, et la trêve internationale risque d’être agitée, d’autant plus que la reprise offrira un derby d’Angleterre contre Liverpool. Le leader débarquera à Old Trafford avec 15 points de plus...

Dans l’antre de St. James Park, United a certes tenté de faire le jeu, mais sa domination fut absolument stérile. Dans l’entrejeu, Fred était trop brouillon, sur le côté gauche, Daniel James a beaucoup moins de jus qu'en début de saison, et devant, Marcus Rashford n’avait visiblement pas envie de faire des différences. Harry Maguire était le seul à surnager, mais a raté une énorme occasion de la tête avant la pause (45e).

D'une facilité déconcertante, Newcastle a ainsi tenu bon. Les remontées de balle d'Allan Saint-Maximin permettaient à la formation de Steve Bruce de souffler. Elle a fini par trouver la faille en seconde période, Matthew Longstaff trouvant le chemin des filets d’une frappe lointaine (72e), pour son premier match chez les pros, à 19 ans. Les Magpies sortent de la zone rouge pour revenir à un point de Manchester United. Ces deux équipes ont bien le même niveau.