Manchester United : Woodward quittera le club fin 2021

Le regret de ne pas avoir pu gagner la Premier League

Je voulais désespérément que le club remporte la Premier League pendant mon mandat et je suis certain que les fondations sont en place pour que nous puissions la reconquérir pour nos fans passionnés",

a notamment indiqué Woodward.

Ed Woodward a servi le club avec une grande distinction. Au nom de tout le monde chez United, je tiens à exprimer nos sincères remerciements pour son travail inlassable et son dévouement."

Un peu plus tôt dans la soirée de ce mardi, la BBC ou encore The Athletic avaient indiqué qu'Ed Woodward, le vice-président exécutif de Manchester United, avait pris la décision de quitter son poste de façon immédiate, dans un moment de doute très important autour du projet de la Super Ligue et alors que Manchester City a été le premier club a acter son retrait de la compétition.Pour rappel, Woodward est un des signataires du projet.Conseiller de la famille Glazer lors du rachat du mythique club anglais, survenu en 2005, Ed Woodward n'a jamais su faire l'unanimité en sa faveur auprès des fidèles d'Old Trafford. "Je suis extrêmement fier d'avoir servi United et ce fut un honneur de travailler pour le plus grand club de football du monde au cours des 16 dernières années.Joel Glazer a tenu à témoigner son soutien à l'égard du dirigeant. "