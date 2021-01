Manchester United : Pogba est en feu

Still a long way to go! Let’s keep it up boys!! 💪🏾 pic.twitter.com/jnAMOJwwpj

— Paul Pogba (@paulpogba) January 21, 2021

Des compliments de part et d'autre

Manchester United retrouve la première place du classement de Premier League après sa victoire 2 à 1 contre Fulham, 18eme avec 12 points. Edinson Cavani, à la 21eme minute, et Paul Pogba, à la 65eme minute ont inscrit les deux buts mancuniens. Ce dernier a reçu une pluie de compliments après sa performance. Et c'est quelque chose d'assez inhabituel puisque le Français est régulièrement critiqué en Angleterre. Néanmoins, ces éloges sont méritées. Le but de Pogba est superbe.Ce but a surpris tout le monde. Rapidement ses coéquipiers lui ont sauté dessus : c'est le troisième but du champion du monde français cette saison.Dans un premier temps c'est son coach, Ole Solskjær, qui l'a complimenté en conférence de presse d'après-match : « Paul se régale en ce moment, il est très heureux, bien dans sa tête, en bonne forme physique. Nous connaissons son talent ». « Aujourd'hui il a joué au milieu et il a été très impliqué, ses tacles ont été aussi importants que son but » a-t-il ajouté. D'autres personnalités ont tenu à saluer le match du joueur. Notamment Rio Ferdinand, ancien joueur des Red Devils, qui s'est confié auprès de BT Sport. Pour lui, Pogba « a été brillant », avant d'ajouter qu'il « est l'un des meilleurs quand il affiche cette forme ».« J'ai bien frappé la balle. Je ne pensais pas que je pouvais le faire aussi bien du pied gauche, mais si tu n'essayes pas, tu ne marques pas. C'était un beau but et une belle victoire ». Paul Pogba a été élu, sans surprise, homme du match.