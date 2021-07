Manchester United : Pogba disponible pour 50 millions d'euros ?

Rarement la cote de Paul Pogba aura été aussi faible sur le marché des transferts. Après un Championnat d'Europe 2020 où il a malgré tout été un des meilleurs français, le natif de Lagny-sur-Marne pourrait changer d'air cet été. En effet, sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2022, soit encore un an, le numéro 6 des Red Devils n'est pas du tout sûr de vouloir prolonger son aventure dans le nord de l'Angleterre. Du moins, les négociations pour une prolongation ne seraient pour le moment pas avancées. De ce fait, pour ne pas voir son joueur partir libre dans quelques mois, le club mancunien pourrait être tenté de se séparer du Français dès cet été.

Pogba, la cerise sur le gâteau ?

Or, d'après le Daily Mail, Manchester United aurait déjà fixé son prix pour Pogba. Actuellement estimé par le site spécialisé Transfertmarkt à 60 millions d'euros, le champion du monde 2018 pourrait quitter son club dans les prochaines semaines pour « seulement » 50 millions d'euros, à en croire la presse outre-Manche. Une somme conséquente pour un an de contrat mais très raisonnable, alors que le Paris Saint-Germain rêverait du joueur pour continuer en beauté son très bon mercato estival pour le moment. Une aubaine à saisir pour l'équipe de Mauricio Pochettino, qui pourrait être un argument de plus pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger.

Neves pour succéder à Pogba ?

Surtout qu'hormis le PSG, pas sûr que la concurrence soit au rendez-vous dans ce dossier. Un temps intéressé à l'époque de Zinédine Zidane, le Real Madrid ne semble plus l'être depuis le départ de l'entraîneur français. Le club de la capitale va cependant devoir dégraisser avant de s'attaquer à ce dossier. En attendant, selon Talk Sport, Manchester United penserait à Ruben Neves, le milieu de terrain portugais de Wolverhampton, pour remplacer Pogba. Un chèque d'environ 40 millions d'euros pourrait convaincre ses dirigeants de le vendre, alors que son contrat s'étend encore jusqu'en 2024. En passe de finaliser les arrivées de Jadon Sancho et Raphaël Varane, les Red Devils se montrent décidément actif lors de ce mercato.