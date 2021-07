Paul Pogba délivre un message poignant aux Anglais

Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka ont vu de la haine se déferler sur eux à cause de la finale perdue contre l'Italie à l'Euro 2020. En raison de leur penalty raté, les 3 trois joueurs ont été victimes d'insultes racistes proférées par des supporters anglais sur les réseaux sociaux. Face à ces agissements pitoyables, de nombreuses personnes ont réagi pour défendre les joueurs anglais.

On peut prendre l'exemple du Premier ministre, Boris Johnson, et Arsenal qui sont sortis du silence pour témoigner leur indignation. Dernièrement, Paul Pogba a voulu rendre hommage aux trois joueurs face à ce flot de haine raciale.

Paul Pogba : « Vous êtes des exemples de ce beau jeu »

Paul Pogba a félicité Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka pour leur courage suite à cette affaire très triste dans le monde du football. Sur les réseaux sociaux, l'international français a prononcé des mots élogieux envers ses collègues de profession.

« Je suis fier de vous. Vous gagnez parfois, vous perdez parfois. Vous avez eu le courage de tirer les penalties et vous avez montré votre valeur pour aider votre pays à atteindre la finale », a dit fièrement Paul Pogba. « Nous ne pouvons plus tolérer ou supporter le racisme et nous ne cesserons jamais de le combattre. Vous, les garçons, devriez garder la tête haute et être fiers de votre confiance. Vous êtes des exemples de ce beau jeu. Ne l'oubliez jamais. Soyez fiers de vous, le monde du football est fier de vous », a-t-il proclamé du plus profond de son cœur.