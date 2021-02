Manchester United : Paul Pogba encore absent plusieurs semaines ?

Cavani de retour ?

Jeudi soir, Manchester United disputait un 8eme de finale retour de Ligue Europa contre la Real Sociedad. Une rencontre qui s'est terminée par un nul (0-0). Les Red Devils sont tout de même qualifiés puisque lors du match aller, ils ont gagné 4 à 0 . Malgré la joie de la qualification, le groupe regrette certaines absences. Et certaines d'entre elles risquent de durer encore un peu. Notamment celle de Paul Pogba.L'international français a ressenti une gêne à une cuisse lors d'un match face à Everton (3-3), le 6 février.Après le match de jeudi soir, Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur de Manchester United, a annoncé une mauvaise nouvelle auprès de MUTV : « Paul sera toujours absent pour les prochaines semaines malheureusement ». Pogba ne devrait faire son retour qu'à la mi-mars. Pas de Paul Pogba contre Chelsea dimanche donc, ni contre Crystal Palace (3 mars) et Manchester City (7 mars). Le milieu Daniel James reste lui aussi absent.

Malgré tout, Manchester United va pouvoir compter sur quelques retours. Enfin, peut-être. Ole Gunnar Solskjaer espère qu'Edinson Cavani, Scott McTominay et Donny van de Beek « pourront être disponibles pour le week-end » mais il n'est « pas sûr ». Pour rappel, l'Uruguayen ressent quelques douleurs musculaires depuis la mi-février. Les Red Devils occupent actuellement la deuxième place de la Premier League avec 49 points, à dix points du premier, leur rival Manchester City.

Le club mancunien est donc toujours dans la course pour le titre, mais également en lice en FA Cup et en Ligue Europa. Les prochains matchs seront déterminants pour le reste de la saison. Leicester comptant le même nombre de points et West Ham n'étant pas loin non plus avec 45 points. Il reste 13 matchs de Premier League à Manchester United pour décrocher une qualification en Ligue des Champions. Et certains d'entre eux se joueront sans Paul Pogba...