Hormis le transfert retentissant de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, celui de Cristiano Ronaldo à Manchester United a été l'une des plus grosses surprises du dernier mercato estival. A 36 ans, le quintuple Ballon d'Or est revenu à l'endroit de ses premiers exploits et de sa révélation aux yeux du monde du football. S'il envisage de jouer encore quelques années, son statut au sein du club mancunien pourrait changer.



A en croire les informations du Sun, Ronaldo envisagerait de poursuivre son association avec Manchester United, mais pas dans la peau d'un joueur de football. Le média anglais précise ainsi que CR7 pourrait intégrer le staff et devenir entraîneur. Pour The Sun, la probabilité de voir Cristiano Ronaldo entraîner son jeune fils de 11 ans, Cristiano Junior est réelle. Ce dernier vient d'intégrer l'équipe des jeunes de Manchester United.

Retour gagnant à United

Depuis son retour à Old Trafford, l'ancien du Sporting, du Real Madrid et de la Juventus a déjà marqué à quatre reprises. Le retour de celui qui a évolué sous le maillot mancunien entre 2003 et 2009 coïncide avec le bon début de saison des Red Devils qui ont cependant concédé un premier revers en championnat ce samedi face à Aston Villa (0-1).