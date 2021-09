Salaires : Ronaldo est mieux payé que Messi

C'est un classement qui engendre toujours de nombreuses réactions chez les fans et observateurs du football. Le fameux magazine américain Forbes a dévoilé le top 10 des footballeurs les mieux rémunérés de la planète en ce qui concerne l'année 2021. Si l'an passé, Lionel Messi occupait le sommet, il est descendu d'un rang, cédant devant Cristiano Ronaldo qui a généré plus de gains que lui. Les deux joueurs ont été au centre de l'actualité durant l'été. Le premier a quitté le FC Barcelone afin de rejoindre le PSG après une relation longue de 21 ans avec le club catalan. Le second, lui, est retourné à Manchester United, club dans lequel il avait évolué lors d'un premier passage entre 2003 et 2009.

The world's ten highest-paid soccer players are expected to collect pre-tax earnings of $585 million this season, up from last year's $570 million.



The top two entrants, though, won't surprise you. https://t.co/mIjWVyzj0c

— Forbes (@Forbes) September 21, 2021





Cristiano Ronaldo perçoit 107 millions d'euros par an, dont 60 millions entre les salaires et les différentes primes. Le reste des 107 millions d'euros provient des partenariats de l'attaquant des Red Devils (Nike, Herbalife, Clear) et des marques CR7 (des parfums, des sous-vêtements, des lunettes, des hôtels, des gymnases...). Lionel Messi, lui, culmine à 64 millions d'euros entre salaires et primes, avant impôts. Le natif de Rosario va toucher 30 millions d'euros nets par saison ainsi qu'une prime de fidélité de 10 millions d'euros nets à condition d'honorer sa deuxième année de contrat puis sa troisième en option avec le PSG. Il complète son salaire par des revenus commerciaux à hauteur de 30 millions d’euros avec différentes marques - Adidas, Pepsi, Jacobs & Co. et Budweiser.



Le top 10 des joueurs les mieux rémunérés (avant impôts) :

1- Cristiano Ronaldo (Manchester United) : 107 millions d’euros

2- Lionel Messi (PSG) : 94

3- Neymar (PSG) : 81

4 - Kylian Mbappé (PSG) : 37

5- Mohamed Salah (Liverpool) : 35

6- Robert Lewandowski (Bayern Munich) : 30

7- Andres Iniesta (Vissel Kobe) : 30

8- Paul Pogba (Manchester United) : 29

9- Gareth Bale (Real Madrid) : 27

10- Eden Hazard (Real Madrid) : 25.