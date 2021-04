Manchester United : Conor McGregor veut racheter le club

En termes d'opposition à la mise en place de la Super Ligue, les supporters anglais ont été les plus véhéments. Que ce soit du côté de Liverpool, de Chelsea ou de Manchester City, les boucliers se sont levés. A Manchester United, les choses sont même allées plus loin puisque la direction a utilisé le fusible Ed Woodward pour tenter de sauver les meubles. Le vice-président du club a été annoncé partant à la fin 2021. Fan des Red Devils, Conor McGregor a de son côté émis l'idée de racheter le club.

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!

What do you think?