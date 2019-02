De retour à la Borisov Arena, un peu plus de 500 jours après un match de poules de Ligue Europa facilement remporté par les remplaçant d’Arsène Wenger (2-4), les Gunners ont subi une piteuse défaite face au BATE jeudi soir (1-0), en 16e de finale aller de la même compétition.

Pourtant, Unai Emery, successeur l'été dernier de l'Alsacien, avait aligné ce qu’il considère comme sa meilleure équipe. Mais cela n’a pas suffi. Et pour ne rien arranger, Alexandre Lacazette, que l’ancien entraîneur du PSG persiste à ne pas faire jouer avec Pierre-Emerick Aubameyang, a été logiquement expulsé en fin de match pour un coup de coude sur un adversaire.

Bien sûr, tout n’est pas perdu pour Arsenal, qui aura l’occasion de prendre sa revanche face aux Biélorusses jeudi prochain à l’Emirates Stadium. Mais la manière interpelle. Et les supporters nord-londoniens commencent à se plaindre de leur technicien espagnol, jugé trop frileux. Samedi dernier, déjà, les premiers "#EmeryOut" ont commencé à fleurir sur Twitter, lorsque la composition, particulièrement prudente, pour le déplacement à Huddersfield est tombée.

Özil toujours à l'écart



Un hashtag qui a connu un regain de popularité dans la soirée de jeudi. Parmi les reproches faits à Emery, outre sa propension à trop se baser sur Sead Kolasinac pour relancer, la mise à l’écart de Mesut Özil revient régulièrement. Une absence balayée d’un revers de main par le Basque. "La semaine dernière, on a gagné et on jouait avec les même joueurs", a-t-il ainsi lâché, expliquant que son équipe aurait "mérité de gagner" jeudi.

Un discours très, voire trop, positif, pour une équipe qui connaîtrait une sévère désillusion en cas d’élimination face à la formation biélorusse. Et qui va aussi devoir faire mieux en championnat, où Manchester United lui a chipé la quatrième place alors que Chelsea est en embuscade.