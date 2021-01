« La clé du titre pour MU c’est Pogba »

Après avoir démarré la saison sur la pointe des pieds, Paul Pogba est en train de recouvrir tous ses moyens avec Manchester United. L’international français enchaine les bonnes prestations et son réveil profite beaucoup aux Red Devils, confortablement installés désormais en tête de la Premier League. Dimanche soir, ces derniers ont réussi à résister à Liverpool dans le choc au sommet de la PL (0-0).

« Pogba doit être au top pendant les 3 prochains mois »

« La Pioche » est donc au top et selon Gary Neville, un ancien de cette formation mancunienne, c’est de lui que dépend le sort de MU. S’il parvient à se maintenir à ce niveau jusqu’à la fin de l’exercice, la bande à Solskjaer peut très bien aller rafler son premier titre de champion depuis 2013. « Je pense que les chances de Manchester United de gagner le championnat sont minces car Liverpool et Man City sont toujours les deux meilleures équipes anglaises. Mais la petite chance qu'ils ont de gagner cette PL dépendra en grande partie de Paul Pogba. Il faut qu’il soit au top de son rendement et brille comme il sait le faire durant deux, trois mois », a déclaré Neville sur Sky Sports.

Neville a la certitude que l’international tricolore est désormais animé du bon état d’esprit, alors qu’il avait longtemps était perturbé par les questions relatives à son avenir. «Il est en confiance, il a aussi de l'arrogance - une bonne arrogance, dans un sens où il croit en lui-même. Il pense qu'il devrait jouer dans les plus grands matches du monde, gagner des titres et avoir des pensées positives. Penser que vous êtes le meilleur est une grande chose lorsque vous cherchez à gagner ».