Premier League : Un Big Four et deux surprises

Liverpool et Manchester United qui font leurs comptes d'épiciers après un 0-0, c'est Manchester City qui rigole. Leaders virtuels avec deux points et un match de retard sur MU, les Citizens se sont replacés en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. "On a un point de plus qu'avant le match, s'exclame Jürgen Klopp dans un sourire dont il a le secret. Il faut marquer pour gagner... Mais ça me va." Le coach des Reds va (beaucoup) plus loin : "Ce sera déjà très difficile de terminer dans les quatre premiers, on l'a toujours su." La nouvelle stratégie à Liverpool : puisqu'on délaisse enfin les honneurs, profitons-en pour se cacher plus que de raison !



"Quand on a terminé deuxièmes avec 97 points, le titre, je n'y ai pensé que lorsqu'on a été qualifiés pour la Ligue des Champions, poursuit l'entraîneur allemand. C'est ça, le plus important. C'est très compliqué." Du côté des Red Devils, qui auraient pu gagner en fin de match sans un arrêt incroyable d'Alisson face à Paul Pogba, il reste quand même une place de leader. Ole Gunnar Solskjaer ne fait donc pas la fine bouche non plus : "Si on est déçus de prendre un point à Liverpool, c'est une bonne sensation ! On a faim, on est déçus de notre match car il faut vraiment élever le niveau pour gagner chez cette grande équipe. Même si on a été de mieux en mieux, nous n'avons pas réussi à profiter de leurs problèmes."



Et derrière, Leicester continue de faire de la résistance. A tel point qu'au fur et à mesure des saisons, il va falloir arrêter de considérer les Foxes comme une surprise. Les hommes de Brendan Rodgers, qui devancent désormais Liverpool d'un point, sont troisièmes à seulement deux longueurs de MU. Everton s'affirme également comme l'autre sensation, virtuellement devant Tottenham - qui s'est aussi rapproché en cinquième position (à un point de Liverpool) - et à hauteur de Leicester, qui compte trois points d'avance mais a joué un match de plus. On en saura peut-être plus dans dix jours, avec... Everton - Leicester.