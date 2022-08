Henderson s’exprime sur la dernière finale de C1

Le Real Madrid a finalement remporté un huitième titre en Ligue des Champions à Paris en battant l'équipe de Jurgen Klopp 1-0. Cependant, la soirée a surtout été marquée par les images inquiétantes de supporters qui se sont vu refuser l'entrée dans l'arène de la capitale française. Les supporters des deux clubs ont été attaqués au poivre de Cayenne par la police française. Les rapports sur les traitements violents infligés par les autorités ont dominé la couverture médiatique après le match.

L'avertissement d'Henderson

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le chef de la police parisienne, Didier Lallement, ont été contraints de s'excuser pour les allégations de circulation de faux billets. L'UEFA mène une enquête sur les problèmes mis en évidence après le match et Henderson a insisté sur le fait que cela doit être un tournant dans les relations entre supporters. "La seule conclusion à laquelle on peut arriver est que quelque chose comme ça ne devrait plus jamais se reproduire", a-t-il regretté selon les rapports de Diario AS.



"Je ne parle pas seulement de nos supporters, tous les supporters doivent savoir que lorsqu'ils se rendent à un match, les autorités s'occuperont d'eux. Pour que cela ne se produise plus, Paris doit être un tournant. Il faut que ce soit un moment qui crée un changement pour le meilleur."