Un fiasco. Voilà comment Angel Di Maria et son épouse perçoivent encore l'expérience à Manchester United, lors de la saison 2014-15. Plus qu'un échec sportif - bien que le gaucher n'ait pas optimisé ses qualités en Angleterre -, ce sont surtout les conditions de vie qui n'ont pas été appréciées par le couple. "C’était horrible !", s'est exclamée l'épouse d'Angel Di Maria, Jorgelina Cardoso, dans des propos accordés à l'émission argentine Los Ángeles de la Mañana. "Manchester, c’est le pire, c’est horrible. Pourtant, on a tout mis pour y aller. Nous nous sommes beaucoup battus avec Angel. Nous vivions à Madrid, Angel jouait dans la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. Le climat était parfait, la nourriture aussi et puis est arrivée cette offre de Manchester".

"Si on te paye le double, tu y vas en courant !"

"Je lui ai répondu : "même pas en rêve. Tu y vas tout seul si c’est ça." Mais Angel me dit : "si, si, on y va." Il y avait beaucoup d’argent en jeu. Après, les médias espagnols nous ont traités de mercenaires attirés par l'argent. Oui, nous l’avons été ! Si vous travaillez dans une entreprise et que la concurrence arrive pour te dire qu’ils te paient le double, tu y vas en courant ! Pourquoi faire la fine bouche ? Et j’avais mes enfants à entretenir", a conclu l'épouse d'Angel Di Maria, avec une grande franchise.