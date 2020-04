Comme en convient le très sérieux Observatoire du football du Centre International d'Étude du Sport, son approche pour noter les performances des joueurs évoluant dans les cinq principaux championnats européens est "originale". Elle prend en compte la productivité et l’efficacité, individuellement et collectivement, grâce aux données OptaPro. Et sur les trois derniers mois, c’est Angel Di Maria qui domine ce classement, avec 92.3 points. Il devance Thiago Alcantara (Bayern Munich, 91.1), son coéquipier au PSG Kylian Mbappé (91), Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 90.7), et deux autres Parisiens, Marco Verratti (90.7) et Presnel Kimpembe (90.5). Cristiano Ronaldo (38e, 84.5 points) et Lionel Messi (44e, 83.5) sont eux loin derrière.

Tuchel l'adore

Le mois dernier, dans sa traditionnelle lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES avait déjà mis à l’honneur Di Maria. Car si son compatriote Messi est largement en tête, sur les trois ou les cinq dernières années, au classement des occasions créées, l’honneur revient à "Fideo" depuis un an, puisqu’il parvient en moyenne à créer. Meilleur passeur de Ligue 1 avecet deuxième de ce classement en Ligue des champions (, dont une pour Neymar lors du 8eme de finale retour contre Dortmund), l’Argentin, auteur dea, de son propre aveu, retrouvé la confiance avec le remplacement d’parsur le banc parisien.





Car l’entraîneur allemand "adore" ce joueur "très, très fiable", dont il loue régulièrement les mérites. Et le membre des "Quatre Fantastiques" du PSG, même s’il n’aime pas l’expression, le lui rend bien. "Il me montre sa confiance, confiait-il en début d’année. Et il me l'a montrée dès son arrivée. Il était même venu me voir à Barcelone avant la Coupe du monde 2018 pour que je reste, et même pour que je prolonge. C'est pour ça que c'est l'une des premières choses que j'ai faites quand il est arrivé. J'étais très heureux et je le suis toujours." Et ça se voit sur le terrain…



