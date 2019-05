Chelsea: Pulisic veut suivre les traces d'Hazard

Acheté cet hiver pour 64 millions d'euros à Dortmund, Christian Pulisic, de passage à Londres pour poser avec son nouveau maillot, va porter les couleurs de Chelsea dès la saison prochaine. Dans un long entretien accordé à Sky Sports, l'Américain (20 ans) a été interrogé sur Eden Hazard, qui pourrait partir au Real Madrid cet été. Peut-il devenir meilleur que le Belge ? "Bien sûr, je veux être le meilleur joueur possible. C’est pour cela que je travaille si dur tous les jours et que j’ai pensé qu’il était nécessaire pour moi de franchir cette nouvelle étape dans ma carrière et de venir ici", a déclaré l'ancien joueur du Borussia.

"Ce serait un grand objectif de faire ce qu'il fait."

Pulisic est ambitieux mais reste admiratif devant le talent de l'ancien Lillois: "C’est un compliment (d'être comparé à Hazard), il est évidemment beaucoup plus avancé que moi dans sa carrière. C’est un joueur incroyable. Il y a beaucoup à apprendre de lui. Ce serait un grand objectif de faire ce qu'il fait. Tout le monde peut voir qu'il est un joueur incroyable et je serais honoré de jouer à ses côtés", a indiqué le nouveau Blue.