Chelsea : Plusieurs milliers de signatures pour une pétition réclamant le départ de Graham Potter

Le club anglais de Chelsea traverse une période des plus compliquées et enchaîne les défaites. Hier soir, les Blues ont essuyé un nouveau revers face à Tottenham et se sont inclinés deux buts à zéro pour une sixième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. En septembre dernier, Thomas Tuchel était écarté de la tête du club au profit de Graham Potter, ancien entraîneur de Brighton & Hove Albion. Mais en 26 matchs en tant qu'entraîneur de Chelsea, Potter a connu 10 défaites et nombreux sont ceux qui le tiennent pour responsable de ces multiples revers.

Cet hiver, le club s'est montré on ne peut plus actif lors du mercato, entrant dans le collimateur des grandes instances en raison des dépenses pharamineuses de Chelsea, dont le montant total s'élève à 330 millions d'euros. Mais pour l'instant, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Si Graham Potter demande du temps pour rôder son système, les supporters du club sont las de ces défaites à répétition et ont lancé une pétition réclamant le départ de l'entraîneur. "Todd Boehly, Behdad Eghbali et les actionnaires, cette pétition vous est adressée afin de renvoyer Graham Potter. Il a remporté deux de nos 15 derniers matchs, laissant les supporters épuisés et dévastés, malgré des centaines de millions d'euros dépensés. Nous avons une immense qualité dans l'équipe, mais il y a un domaine que nous pouvons changer, c'est l'entraîneur. Pour l'avenir du Chelsea Football Club, s'il vous plaît virez Graham Potter." indique la pétition ayant récolté un total de 36 000 signatures jusqu'à présent.