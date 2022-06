Le défenseur central danois et Franck Kessié, qui restent tous deux libres, sont deux transactions qui ont été conclues et qui attendent d'être officialisées. Le défenseur de 26 ans a fait ses adieux cet après-midi, via les médias sociaux, à Chelsea, le club qu'il a rejoint lors de la saison 2012/13 alors qu'il n'avait que 16 ans. Christensen a fait ses adieux avec le texte suivant à côté d'une photo de lui dans un maillot de Chelsea embrassant le trophée de la Ligue des Champions remporté lors de la campagne 2020/21.

Christensen fait ses adieux

"Merci pour tout. À l'âge de 16 ans, j'ai dû prendre la décision difficile de quitter le Danemark. Il n'y avait qu'une seule option pour moi et c'était Chelsea", a-t-il commencé. "Dès mon arrivée, on m'a fait sentir comme à la maison, je suis reconnaissant à Jim Fraser et Neil Bath, qui m'ont immédiatement accueilli comme faisant partie de leur famille. Certains des moments dont je suis le plus fier au club sont ceux où nous avons remporté la FA Youth Cup et l'UEFA Youth League. C'était un groupe spécial de jeunes joueurs que j'étais fier d'avoir comme coéquipiers.



"L'année dernière, j'ai été le plus fier en tant que joueur et en tant qu'équipe lorsque nous avons remporté la Ligue des Champions à Porto. A Chelsea, j'étais un jeune garçon avec tous les espoirs et les craintes d'un joueur qui commence sa carrière, je suis reconnaissant à tout le club d'avoir réalisé mon rêve. Après avoir passé dix années incroyables dans ce club, j'ai senti que c'était le bon moment pour un nouveau départ pour moi et ma famille. Mentalement, les derniers mois ont été difficiles, car quitter ce club et les fans n'a pas été une décision facile."