Chelsea: Giroud buteur pour la bonne cause

Avant de terminer sa saison par la finale de Ligue Europa contre Arsenal, Chelsea disputait un match de charité mercredi soir aux Etats-Unis, contre le New England Revolution (MLS).

Les Blues l'ont emporté facilement (3-0), grâce un doublé de Ross Barkley (3e, 62e) et un but d'Olivier Giroud (62e). L'international français a joué la première mi-temps, tout comme Eden Hazard.

Cette rencontre caritative, baptisée "Coup de sifflet final contre la haine", a permis de récolter plus de 4 millions de dollars.

Halftime update: The Final Whistle on Hate is expected to raise over $4 million.



Thank you to everyone who has been a part of this very special night.#NERevs // @ChelseaFC pic.twitter.com/00fF5pxgb4