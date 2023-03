Aston Villa : Djibu Martinez en dit plus sur son avenir

Vainqueur de la Coupe du Monde 2022 avec l’Argentine, Emiliano Martinez a été au cœur de l’actualité les semaines suivant ce sacre. En effet, le gardien âgé de 30 ans a enchaîné les célébrations polémiques. Une attitude qui n’a pas plu à Aston Villa. Le club anglais ne serait pas contre de se séparer de son portier argentin à la fin de la saison. Interrogé sur son avenir par The Sun, le natif de Mar del Plata a réitéré son souhait de poursuivre son aventure avec les Villans.

« Ma carrière s’est accélérée depuis que j’ai rejoint le club. J’ai toujours dit que j’étais reconnaissant envers ce club et que j’aimais y être. Ma famille est heureuse ici, mon fils est obsédé par le football et il joue pour les moins de 6 ans à l’Académie. Nous aimons notre expérience ici et j’espère qu’elle se prolongera encore de nombreuses années. »