Angleterre : Guardiola conseille à Grealish de rester sourd aux critiques

"Peut-être qu'il a trop écouté ce que les gens disent, et c'est pas bon", a expliqué le coach avant le match de Coupe d'Angleterre contre Peterborough, mardi soir. Avec 3 buts et 3 passes décisives seulement depuis son arrivée d'Aston Villa cet été, la marche à gravir semble bien haute pour le milieu de terrain international. Le joueur avait été le premier à admettre, en décembre, que l'adaptation se révélait plus difficile qu'il ne l'imaginait et qu'il s'était attendu à être plus décisif. Une focalisation sur les chiffre qui a le don d'agacer "Pep".

"Toujours vous parlez des statistiques. Les joueurs, aujourd'hui, ne jouent plus que pour leurs statistiques, mais c'est la plus grande erreur qu'ils puissent faire", a-t-il estimé. "Les statistiques sont juste un bout d'information que nous avons, mais il y a des joueurs qui rendent leur équipe meilleure sans figurer dans les statistiques", a-t-il plaidé, avant d'assurer qu'il était satisfait des prestations de son joueur. "On ne l'a pas acheté pour marquer 45 buts. Il n'a pas les qualités pour ça, mais il en a d'autres. Il joue très bien, vraiment. Je ne vous les dirais pas s'il ne jouait pas bien, mais ce n'est pas le cas", a insisté Guardiola.