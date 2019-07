Victoire en amical de Manchester United ce samedi face à Perth (2-0). Les Red Devils l'ont emporté grâce à deux buts, inscrits par Marcus Rashford et James Garner.

A noter qu'à la pause, Paul Pogba est entré en jeu, comme dix autres joueurs. La préparation de Manchester United se poursuit donc de la meilleure des manières, avant la reprise du championnat prévue face à Chelsea, le 11 août.

Up and running on #MUTOUR! #MUFC