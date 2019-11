Deux jours après avoir décroché leur deuxième succès de la saison à Dallas, les New York Knicks ont été battus dimanche soir par Cleveland (87-108) au Madison Square Garden.

De nouveau présent dans le cinq de départ, Frank Ntilikina a été le joueur le plus utilisé par son entraîneur, enchaînant un troisième match de suite à 35 minutes ou plus. S'il a été limité à 4 points à 1/4 au tir, le jeune meneur français a ajouté 6 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres.

Le meilleur marqueur de la rencontre est Collin Sexton, auteur de 31 points les Cavaliers.