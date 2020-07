Quel coach pour les New York Knicks ?

Alors que les meilleures franchises NBA se préparent à rejoindre la bulle installée à Orlando pour terminer le championnat, les New York Knicks cherchent un entraîneur pour la saison prochaine. Une tâche tellement importante que le GM new yorkais aurait préféré planifier les entretiens d'embauche à venir plus tôt que participer à une réunion organisée par la NBA. La preuve que cette fois, la franchise installée à Big Apple ne veut pas se tromper. David Fizdale a été renvoyé en cours de saison avec le plus mauvais bilan de l'histoire de la franchise. Mike Miller lui a succédé pour terminer la saison et désormais, une tête d'affiche est attendue pour prendre la relève et ramener les coéquipiers de Frank Ntilikina vers les sommets.

Des débutants pour accompagner les jeunes joueurs ?



D'après les insiders, au moins onze candidats sont sondés par la direction new yorkaise. Parmi eux, des adjoints expérimentés mais débutants dans un rôle de head coach. C'est le cas d'Ime Udoka, joueur des Knicks en 2006, qui est aujourd'hui à Philadelphie après avoir appris le métier aux côtés de Gregg Popovich. Pat Delany, adjoint au Magic, Will Hardy (San Antonio) et Chris Flemming (Chicago) sont les autres tacticiens qui peuvent être classés dans cette catégorie. Mais pour répondre aux attentes du Madison Square Garden, un grand nom qui pourrait finalement avoir les faveurs des dirigeants du 12eme de la Conférence Est.

Un joueur hall of Famer ou un proche de LeBron parmi les outsiders

Tom Thibodeau a le soutien de Patrick Ewing

Le Hall of Famer Jason Kidd pourrait être prochainement auditionné selon le New York Post. L'ancienne légende des Nets est actuellement dans le staff des Lakers.Mike Brown pourrait aussi quitter son rôle d'adjoint aux Warriors pour revenir sur le devant de la scène aux Knicks. L'ancien entraîneur de Cleveland, proche de LeBron James, avait été élu meilleur entraîneur de l'année en 2010. Mais c'est son successeur au palmarès qui est le grand favori pour le banc des Knicks.Tom Thibodeau est libre depuis son départ de Minnesota en janvier 2019. Celui qui avait dirigé Chicago de 2010 à 2015 pourrait revenir au Madison Square Garden en tant qu'head coach. De 1996 à 2004, le sexagénaire avait été l'adjoint de Jeff Van Gundy puis de Don Chaney.« Je pense que Tom est un grand entraîneur. J'ai eu la chance de jouer sous ses ordres. Il connaît bien le métier. Il sera capable de faire tout le nécessaire pour permettre à l'équipe de jouer chaque soir. Je pense qu'il est un bon candidat pour ce poste. » a déclaré l'ancien pivot dans des propos rapportés par CBS. Un soutien de poids. Mais un autre entraîneur semble avoir les faveurs des pronostics : Kenny Atkinson. Licencié en cours de saison par les Nets, celui qui a commencé sa carrière d'entraîneur comme adjoint à Paris avait fait du bon boulot avec les Nets. L'ancien adjoint des Knicks avait emmené D'Angelo Russel & co en play-offs. L'objectif minimum des Knicks pour les saisons à venir.